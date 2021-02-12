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Назван главный фактор риска для инфаркта и инсульта

08:09
  • пятница
  • 12 февраля 2021

В мире от ожирения страдают 2,6 миллиарда человек

Как отметил в эфире канала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников, одним из главных факторов для сердечно-сосудистых болезней является избыточный вес.

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"Самый главный фактор риска для сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов - это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена", - отметил специалист.

Он уточнил при этом, что ожирение - еще и второй после курения фактор риска для онкологических заболеваний. Лишний вес, объяснил врач, приводит к нечувствительности к инсулину, "лежащей в основе рака".

Сейчас в мире от избыточной массы тела страдают 2,6 миллиарда человек, заключил Мясников. Это около 40% от населения Земли.

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