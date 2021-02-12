Заявления Лукашенко о союзе с Россией сочли вынужденным шагом

Белорусский лидер увидел истинное лицо западных политиков

Внешние силы нацелены на срыв интеграции России и Белоруссии. Александр Лукашенко в четверг, выступая на всебелорусском народном собрании, заявил, что Россия была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником его страны. Коллективному Западу был дан совет - не указывать Белоруссии как жить, а разобраться в себе.

Заявления Лукашенко с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил обозреватель портала "Иносми" Дмитрий Бабич.

"Конечно, это вынужденный шаг. Я не знаю, на что он надеялся раньше, но Запад показал, что при первой возможности он физически уничтожит Лукашенко. Сразу раздались угрозы, призывы. Владимир Макей рассказал, что оппозиция угрожала его семьи, оказывалось давление на семьи сотрудников правоохранительных органов. <...> Западные политики могут сказать: смотрите, Светлана Тихановская – женщина, политик, мы даем ей премии. Лукашенко с ней тоже удобно. Тихановская явно не может претендовать на реальную власть в Белоруссии. А кто в проигрыше? Белорусский народ. Который все-таки ждет каких-то перемен, укрепления экономических отношений с Россией при одновременном развитии отношений с Евросоюзом", - заявил Бабич.

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