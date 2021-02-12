Россияне назвали любимых поэтов: в список попали Толстой и Достоевский

И они действительно пописывали стихи

Всероссийский центр изучения общественного мнения решил выяснить кто, по мнению россиян, лучшие поэты мира. В тройку лидеров предсказуемо попали Пушкин, Лермонтов и Есенин. Маяковский тоже не подкачал со своим 4 местом.

Несколько неожиданно выглядит пятая позиция, которую занял Лев Николаевич Толстой. Ближе к середине списка оказался Федор Михайлович Достоевский. Как только информационные сайты выдали результаты опроса ВЦИОМ, озаглавленного, Россия страна поэтов, комментарии посыпались сотнями.

— Нет, сколько школа пыталась привить чтение своими известными поэтами, так ни чего у них не получилось.

— У Бунина есть стихи и совсем неплохие, но с Толстым и Достоевским - это просто позор.

Вот здесь возмущенным поборникам чистоты русской культуры можно поставить жирную запятую. Ну кто не пописывал в рифму, речь-то идет о великих! Опрошенные россияне продемонстрировали не только тонкий художественный вкус, но и хорошее знание второстепенных произведений знаменитых авторов. Не чурался бойкой рифмы Федор Михайлович Достоевский. Есть у него стихи. Такие, например:

"Любви пылающей граната

Лопнула в груди Игната".

Или поэтическое произведение "Жил на свете Таракан".

Стихотворные опыты Толстого не ушли в широкие массы, но пару стихотворений можно легко найти в любом поисковике: стихи-сказка под названием "Дурень" в квазибылинном стиле. Что уж говорить про Николая Васильевича Гоголя, который тоже попал в престижный рейтинг ВЦИОМ. Гоголь стихами баловался поначалу, да только так криво выходило, что весь тираж своей первой и единственной поэмы он скупил и уничтожил. Да и не будем слишком требовательны к аудитории. Продираться через толстые тома собраний сочинений в эпоху интернета - труд духоподъемный, но для многих непосильный. И в целом. В этой творческой богеме сразу и не разберешь кто есть кто.

Если Достоевский в целом отвечает у нас за глубоко духовную ипостась русской литературы, то Лев Толстой это же универсальный культурный символ, его к любому жанру прилепить не стыдно. Просто национальный бренд, как сейчас говорят. Одна из недавних статей про него озаглавлена так -"Лев Толстой как герой поп-культуры"

Ну а что касается самых популярных или, по крайней мере, узнаваемых стихов, тут солнце русской поэзии, Александр Сергеевич – вне конкуренции.

Так что едким комментаторам и знатокам русской поэзии стоит вспомнить, что иногда в действительности все не так, как на самом деле.

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