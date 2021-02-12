Возобновились продажи льготных авиабилетов на Дальний Восток

Они доступны жителям региона

Сегодня стартовали продажи субсидированных авиабилетов на Дальний Восток. Из Владивостока цена перелета в Москву в одну сторону составляет 10200 рублей, передает "ТВ Центр".

Проездной документ можно купить не только в кассах, сегодня они начали работать с 6 утра, но и забронировать онлайн. Субсидии также действуют на полёты в столицу из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Магадана.

По программе субсидированных перевозок для путешественников с Дальнего Востока, Калининграда и Симферополя правительство выделило около 6 миллиардов рублей. Льготные билеты начали продавать 2 января. их раскупили за 11 дней. После этого правительство выделило дополнительно ещё 5 миллиардов субсидий для жителей Дальнего Востока.

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