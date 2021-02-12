В УЕФА проверили готовность Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020

Город готов их принять

Событие, которого с нетерпением и надеждой ждут все футбольные болельщики. В Санкт-Петербурге эксперты УЕФА проверяют готовность города к предстоящему чемпионату Европы. На тренировочных базах ждут игроков, на трибунах - зрителей. Начался и дополнительный набор волонтеров.

Невероятный момент в ходе времени: прошлое еще не наступило, но прямо сейчас, в настоящем, оно становится будущим. Часы, установленные в центре Петербурга в декабре 2019 года, снова начали свой обратный отсчет. До футбольного чемпионата Европы 2020 года - осталось 120 дней.

Ответственность огромная. Санкт-Петербург - единственный российский город, который примет матчи главного турнира национальных европейских сборных. В Северной столице состоятся три игры группового этапа - Бельгия - Россия, Финляндия - Россия и Финляндия – Бельгия, и один четвертьфинал. Все остальные пройдут в европейских городах.

Проверяющие эксперты комиссии УЕФА сейчас находятся в Санкт-Петербурге с заключительным визитом и в шутку называют это "второй последней проверкой"

"Петербург и в прошлом году уже был готов принимать матчи чемпионата. В прошлом году мы делали первый "последний" визит. Сейчас мы делаем второй "последний" визит и подтверждаем, что город готов к проведению турнира. Как и все 12 городов. Все, кто был с нами в лодке, все в ней и остались", - говорит руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах Евро-2020 Андреас Шар.

В Петербурге уже открылся дополнительный набор волонтеров на Евро-2020. Конкурс - несколько человек на место. Главное требование - умение объяснить маршрут на английском, например, как пройти к Эрмитажу?

На тренировочной базе под Зеленогорском, недалеко от российско-финской границы, будет тренироваться сборная Финляндии. Во время Чемпионата мира 2018 года здесь готовилась к матчам команда Англии. В раздевалках об этом до сих пор напоминают синие гербовые львы и именные шкафчики английских футболистов, конечно, перед приездом финнов все это придётся убрать. Но пока юные спортсмены спорят за право положить вещи там, где переодевались форварды Гарри Кейн или Дэни Уэлбэк. Главный памятный трофей хранится в кабинете директора базы: английский лев в 890 фунтов (это почти три килограмма) чистого серебра.

Для тренировок сборной Бельгии готовят стадион "Петровский" в центре города. Старинный, с большой футбольной историей, 1925 года постройки. Под снежной шапкой отдыхает один из лучших в России, по мнению самих футболистов, естественных газонов. Впрочем, как говорят организаторы, в УЕФА разрешили бельгийцам готовиться дома и прилетать прямо к игре, так что здесь, скорее всего, будут проходить только предматчевые тренировки. Зато болельщики (если снимут ограничения) точно приедут заранее. Они уже знают, что в России их встретят хорошо. Бельгийский ресторан на Невском уже закупает сотни литров брюссельского пива. Здесь помнят, как плакали гости после поражения от Франции в полуфинале, и ликовали, вырвав у сборной Англии третье место.

Евро-2020 может пройти с заполняемостью трибун не менее 50 процентов, во всяком случае, в Петербурге. На это очень надеются организаторы. Решение будет принято в апреле с учетом эпидемиологической обстановки во всей Европе. Уличные фанзоны, которые ограничить билетами невозможно, будут расширены. В Петербурге в дополнение к Манежной площади, где во время Чемпионата мира яблоку было негде упасть, зрителям могут отдать половину Дворцовой, дальнюю от Эрмитажа. Основной наплыв иностранных болельщиков будет, скорее всего, из Финляндии и Бельгии. Пропускная система действует та же, что и на ЧМ - фан ID.

Евро-2020 пройдет в 12 европейских городах. Везде организаторы смотрят в лето с "осторожным оптимизмом" и призывают многомиллионную армию болельщиков сейчас как можно тщательнее соблюдать все санитарные требования. Чтобы футбольный праздник, которого так долго ждут, все же состоялся.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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