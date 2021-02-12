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В Москву пришел сильнейший за последние годы снегопад

08:23
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Не радует погода и в других регионах страны

На Урале из-за непогоды отменяют занятия в школах. В Ямало-Ненецком округе закрыты участки дорог. Из-за небывалой метели в Салехарде коммунальщики не успевают убрать с улиц снег. Сугробы высотой уже под два метра, передает "ТВ Центр".

Мощный снегопад обрушился этой ночью на Москву, он продлится до конца выходных. А холод и ветер, порывами до 20 метров в секунду задержатся до следующей недели.  В городе создан штаб для координации оперативных служб.

В Тульской области замело дороги. Отменены рейсы нескольких междугородних автобусов. На трассах М-2 "Крым" и М-4 "Дон" спасатели развернули пункты обогрева на 120 мест. Кроме того для водителей-дальнобойщиков по радиоканалу постоянно сообщают актуальные дорожные сводки.

Сложная транспортная обстановка из-за непогоды и в Забайкалье. На трассе Чита-Хабаровск отряды МЧС дежурят на опасных участках. Для водителей здесь тоже развернуты пункты обогрева.

А в Магадане - ураганный ветер. В таких условиях экипаж  пассажирского лайнера, летевшего из Хабаровска, проявили настоящий героизм. При заходе на посадку самолет попал в поток сильного бокового ветра, который едва не снес его за пределы посадочной полосы. Но летчики удержали курс и смогли посадить борт.

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