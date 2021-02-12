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Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете

08:16
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Предварительная версия ЧП - утечка газовоздушной смеси

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете Владикавказа произошел мощный взрыв, передают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

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Уточняется, что ЧП произошло в ТЦ "Магнит", ТАСС сообщает об одном пострадавшем. Вместе с тем источник "Интерфакса" рассказал, что один человек погиб. Предположительно, это охранник.

СМИ также пишут, что под завалами могут быть люди, идут их поиски. На месте работают спасатели и правоохранительные органы. Предварительная версия - утечка газовоздушной смеси. В подвале супермаркета хранились кислородные баллоны.

"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна", - сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии. 

Из-за взрыва могли быть повреждены стекла в соседних жилых домах, среди жильцов пострадавших нет. 

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