Черногория одобрила импорт вакцины "Спутник V"

Коронавирусом там переболели более 10% населения

Импорт "Спутника V" сегодня одобрил Институт лекарств и медицинских средств Черногории, а производство вакцины на фармплощадках Сербии обсудили российские эксперты со своими коллегами в Белграде. Было отмечено, что необходимые технологические мощности в стране есть. "Спутником V" привился и известный сербский режиссер Эмир Кустурица.

За разрешением приобрести российский препарат к парламенту обратилось правительство республики Сан-Марино - небольшого государства на Апеннинах. Просьбы о вакцинации от частных лиц поступают и в наше посольство в Хорватии.

Тем временем, продолжается иммунизация в рядах российской армии. Первую партия "Спутника V" доставили в объединение особого назначения Космических войск ВКС.

Проходят вакцинацию и на российских военных базах в Южной Осетии, Армении и Абхазии - туда привезли в общей сложности более 3,5 тысяч доз препарата.

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