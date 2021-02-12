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В Кремле сообщили о планах Путина по поводу Мюнхенской конференции

08:29
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Свое участие уже подтвердил Джо Байден

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, планирует ли Владимир Путин выступить на Мюнхенской конференции. По словам кремлевского спикера, таких планов у главы государства в настоящий момент нет, передает РИА "Новости".

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Мероприятие пройдет в онлайн-формате 19-20 февраля. Свое участие уже подтвердили, в частности, президент Соединенных Штатов Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и генсек ООН Антонио Гуттереш.

Мюнхенская конференция традиционно собирает в столице Баварии мировых политиков для обсуждения актуальных международных вопросов. В этом году ее формат изменится из-за пандемии. Вместе с тем организаторы рассчитывают, что ряд встреч все же удастся провести очно.

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