Кустурица привился от COVID-19 "Спутником V"

Режиссер доверяет российскому препарату

Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". По его словам, большинство жителей Сербии доверяют именно этому препарату.

Кустурица заявил, что уже сделал первый из двух уколов. Второй ему предстоит 17 февраля. Он также рассказал об отношении сограждан к российской вакцине, передает РИА Новости.

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в "Пфайзер" и "Модерну", но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - отметил режиссер.

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