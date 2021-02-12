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Кустурица привился от COVID-19 "Спутником V"

09:51
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Режиссер доверяет российскому препарату

Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". По его словам, большинство жителей Сербии доверяют именно этому препарату.

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Кустурица заявил, что уже сделал первый из двух уколов. Второй ему предстоит 17 февраля. Он также рассказал об отношении сограждан к российской вакцине, передает РИА Новости.

"Белградская элита, которая близка Западу, верит в "Пфайзер" и "Модерну", но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - отметил режиссер.

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