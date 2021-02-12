Байден оценил американские запасы вакцины

В стране проживают 328,2 миллиона человек

В ходе своего выступления в Национальных институтах здравоохранения президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что стране хватит запасов вакцины от коронавируса, чтобы к концу июля привить 300 миллионов граждан.

"Возможно, это не звучит как необходимый нам скорейший прогресс, но давайте поясним: когда я вступил в должность, у этой страны не было плана [борьбы с пандемией]", - приводит слова Байден ТАСС.

По словам президента, его администрация подписала контракты на закупку по 100 миллионов доз вакцины у производителей Pfizer и Moderna.

В Национальных институтах уточнили, что каждый из производителей в конечном итоге предоставит в общем по 300 миллионов доз вакцин к концу июля 2021 года. Население США по состоянию на 2019 год - 328,2 миллиона человек.

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