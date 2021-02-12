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Онищенко объяснил, зачем России сразу три вакцины от COVID-19

09:52
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Страна получила препараты трех возможных типов

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, для чего в России создали сразу три вакцины от коронавирусной инфекции.

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По его словам, в России на сегодняшний день есть вакцины от COVID-19 всех трех существующих типов: генно-инженерная "Спутник V", синтетическая "векторовская" и третья – классическая вакцина.

"Создав три вакцины, мы показали всему миру, <…> что наша научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, наша иммунология сохраняет свои лидерские позиции на планете", - заявил Онищенко.

Он подчеркнул, что сам недавно сделал прививку от коронавируса, передает Sobesednik.ru.

С началом весны россияне получат возможность выбирать из двух вакцин: "Спутника V" и "ЭпиВакКороны". А уже в апреле начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если он успешно пройдет регистрацию в феврале, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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