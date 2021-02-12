Спасатели нашли человека на месте взрыва во Владикавказе

По предварительным данным, серьезных травм мужчина избежал

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти, на месте взрыва во Владикавказе, где, по предварительным данным, в супермаркете "Магнит" на улице Гагкаева произошла утечка газовоздушной смеси, найден человек. Он жив и не получил серьезных травм, с ним работают правоохранительные органы.

ЧП произошло утром в пятницу. В результате взрыва здание оказалось полностью разрушено. СМИ писали об одном пострадавшем. Уточнялось, что это работник супермаркета.

"Мужчине помогли выбраться из-под завалов. Он живой. Передан врачам скорой помощи", - рассказал источник ТАСС.

"По данным скорой помощи, в городе Владикавказ пострадавших нет, обращений также нет. Со слов сотрудников МЧС, под завалами также не обнаружено пострадавших", - заявил министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев.

Сам выживший заявил, что, по его мнению, других людей в супермаркете в момент взрыва не было. Соседние строения и проживающие в них люди не пострадали.

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