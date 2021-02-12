ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели нашли человека на месте взрыва во Владикавказе

09:11
  • пятница
  • 12 февраля 2021

По предварительным данным, серьезных травм мужчина избежал

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти, на месте взрыва во Владикавказе, где, по предварительным данным, в супермаркете "Магнит" на улице Гагкаева произошла утечка газовоздушной смеси, найден человек. Он жив и не получил серьезных травм, с ним работают правоохранительные органы.

Мощный взрыв серьёзно повредил жилой дом во французском Бордо
Спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов на пожаре в Тушино

ЧП произошло утром в пятницу. В результате взрыва здание оказалось полностью разрушено. СМИ писали об одном пострадавшем. Уточнялось, что это работник супермаркета.

"Мужчине помогли выбраться из-под завалов. Он живой. Передан врачам скорой помощи", - рассказал источник ТАСС.

"По данным скорой помощи, в городе Владикавказ пострадавших нет, обращений также нет. Со слов сотрудников МЧС, под завалами также не обнаружено пострадавших", - заявил министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев.

Сам выживший заявил, что, по его мнению, других людей в супермаркете в момент взрыва не было. Соседние строения и проживающие в них люди не пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв во Владикавказе
Взрыв во Владикавказе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.