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Почему зимний насморк лучше перетерпеть

09:53
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Врач посоветовал не хвататься за капли при заложенности носа

Заложенность носа не всегда означает, что необходимо лечение. В зимний период отек слизистых является нормой, объяснил отоларинголог Иван Лесков.

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По его словам, в холодное время года выделения из носа – признак здоровой реакции организма на внешние раздражители. Таким образом нос блокирует большие объемы холодного воздуха и мешает их попаданию в легкие.

"Когда мы выходим на мороз, у нас появляются выделения, и нос закладывает. Это происходит потому, что нос контролирует вдыхаемый воздух, который должен быть приведен к определенной влажности и температуре. Чем ниже температура снаружи, тем больше работы у носа. Чтобы он успел привести воздух в норму, он должен уменьшить поток. Отсюда и отек носа", - рассказал Лесков.

Он рекомендовал не пользоваться сосудосуживающими каплями для носа перед выходом на мороз. Из-за этого холодный воздух будет в больших количествах попадать в легкие, а нос со временем перестанет "подстраиваться" под погоду, передает Радио Sputnik.

"Однократно ничего плохого от этого не будет, но это достаточно тонкий процесс перенастройки дыхания в зависимости от температуры. Если "вламываться" регулярно, то в какой-то момент мы получим положение, когда нос перестанет реагировать на что-либо, кроме самих капель. При резкой смене температуры надо потерпеть. Если течет из носа или нос закладывает в такой ситуации, то все нормально", - добавил врач.

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