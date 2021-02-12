Глава оргкомитета ОИ в Токио уволился на фоне скандала

Ёсиро Мори неосторожно высказался по поводу женщин в спортивных федерациях
Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори покинул свой пост, передает ТАСС со ссылкой на слова самого организатора.
"С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями", - сказал Мори.
Уточняется, что ранее в публичном пространстве разразился скандал, связанный с допущенными Мори сексистскими заявлениями.
Он сказал, что увеличение в спортивных комитетах и федерациях числа женщин приводит к неудобствам. По словам главы оргкомитета, те якобы подолгу выступают и "каждая из них считает необходимым что-то сказать".
Ряд политиков и спонсоров Игр осудил Мори за его высказывания. В знак протеста от работы на ОИ отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.
С 2000 по 2001 год Мори занимал пост премьер-министра Японии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"