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Глава оргкомитета ОИ в Токио уволился на фоне скандала

09:23
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Ёсиро Мори неосторожно высказался по поводу женщин в спортивных федерациях

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори покинул свой пост, передает ТАСС со ссылкой на слова самого организатора.

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"С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями", - сказал Мори.

Уточняется, что ранее в публичном пространстве разразился скандал, связанный с допущенными Мори сексистскими заявлениями.

Он сказал, что увеличение в спортивных комитетах и федерациях числа женщин приводит к неудобствам. По словам главы оргкомитета, те якобы подолгу выступают и "каждая из них считает необходимым что-то сказать".

Ряд политиков и спонсоров Игр осудил Мори за его высказывания. В знак протеста от работы на ОИ отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

С 2000 по 2001 год Мори занимал пост премьер-министра Японии.

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