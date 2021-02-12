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Выживший при взрыве во Владикавказе рассказал о случившемся

09:32
  • пятница
  • 12 февраля 2021

На месте ЧП продолжается разбор завалов

Рабочий, находившийся в здании владикавказского супермаркета во время взрыва, поделился с журналистами подробностями инцидента.

Спасатели нашли человека на месте взрыва во Владикавказе
Названа причина взрыва в супермаркете во Владикавказе

"Под утро заснул и проснулся от взрыва, как-то выполз оттуда. Врачи осмотрели меня, все хорошо. Не думаю, что в здании мог еще кто-то находиться", - сказал Зураб Зассеев, его цитирует ТАСС.

ЧП произошло в пятницу утром на улице Гагкаева. По предварительным данным, в супермаркете "Магнит" была утечка газовоздушной смеси, баллоны хранились в подвале. Здание оказалось полностью разрушено.

Как сообщили в экстренных службах, работы по разбору завалов продолжаются. На месте происшествия работают 120 человек и 25 единиц техники, в том числе кинологи МЧС.

"Данных о пострадавших нет. Так как магазин был закрыт еще, людей там могло и не быть. Идет работа по разбору завалов", - сказали в Министерстве здравоохранения Северной Осетии.

В трех соседних домах были частично выбиты стекла, пишут СМИ.

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