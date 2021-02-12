Стало известно, сколько частные лаборатории заработали за пандемию

Платные тестирования на COVID-19 принесли немало денег

За все время с момента начала пандемии тесты на выявление коронавирусной инфекции принесли российским частным лабораториям порядка 42 миллиардов рублей, заявила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

"При средней стоимости теста в 2,3 тысячи рублей и с учетом того, что существенную часть спроса формируют юрлица-работодатели, которым диагностические лаборатории готовы предоставить существенный дисконт (до 30%), объём выручки, полученный коммерческими лабораториями должен составить по самым скромным подсчетам около 42 миллиардов рублей", - подсчитала эксперт.

По ее словам, тесты на COVID-19 буквально "спасли" частные медучреждения после начала карантина – когда люди перестали записываться на платные лабораторные исследования. При этом больше всего тестирований на коронавирус пришлось на октябрь-декабрь – порядка 520 тысяч в сутки, передает РИА Новости.

"Наиболее значительный прирост показали лаборатории, в которых проводится тестирование на коронавирус. У них в октябре выручка выросла на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и на 70% - по сравнению с прошлым годом. Исключение составил Московский регион: на 12% по объему и на 16% по количеству транзакций. Вместе с тем, если сравнивать с прошлым годом, оборот медицинских лабораторий в Москве вырос в два раза", - подчеркнула Лебединская.

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