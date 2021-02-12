В Японии появился министр по делам одиноких

Проблема связана со старением общества с низкой рождаемостью

Генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като сообщил в ходе пресс-конференции, что премьер-министр страны Ёсихидэ Суга назначил ответственного за проблемы одиноких жителей. Им по совместительству стал министр по региональному развитию Тэцуси Сакамото.

"Речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи", - цитирует Като ТАСС.

Он подчеркнул, что проблема одиночества особенно обострилась на фоне пандемии.

В 2020-м количество самоубийств в Японии увеличилось впервые за 11 лет. Показатель в прошлом году достиг 20919.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"