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В Японии появился министр по делам одиноких

09:57
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Проблема связана со старением общества с низкой рождаемостью

Генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като сообщил в ходе пресс-конференции, что премьер-министр страны Ёсихидэ Суга назначил ответственного за проблемы одиноких жителей. Им по совместительству стал министр по региональному развитию Тэцуси Сакамото.

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"Речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи", - цитирует Като ТАСС.

Он подчеркнул, что проблема одиночества особенно обострилась на фоне пандемии.

В 2020-м количество самоубийств в Японии увеличилось впервые за 11 лет. Показатель в прошлом году достиг 20919.

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