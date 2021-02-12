Россияне стали чаще жаловаться на банки

ЦБ объяснил, с чем это связано

В прошлом году ЦБ получил на треть больше жалоб в отношении банков в сравнении с 2019-м, передает ТАСС. Граждане направили регулятору 191,4 тысячи обращений.

"Рост вызван появлением новых тем - в частности, реструктуризацией кредитов, отказами и аннулированием кредитных каникул, - рассказали в Центробанке.

Вместе с тем количество жалоб на рынке ценных бумаг выросло в 1,7 раза. ЦБ связывает это с увеличением числа розничных инвесторов в целом.

При этом в 2020 году россияне стали меньше жаловаться на страховой рынок - здесь число обращений сократилось на 22,8%.

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