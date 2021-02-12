Бывшие участники бандгрупп в сирийской провинции Деръа сложили оружие

Власти обещают не преследовать их

Бывшие участники бандформирований на юге Сирии сдали оружие. Найти компромисс в переговорах сторонникам так называемой оппозиции и правительственным войскам помогли представители российского Центра по примирению враждующих сторон. Официальный Дамаск обязуется не преследовать тех, кто решил вернуться к мирной жизни.

Пулеметы, автоматы, гранатометы - еще вчера весь этот арсенал был в руках оппозиционных группировок. Сегодня, после долгих переговоров, они добровольно сдают оружие сирийским властям.

Тафас - небольшой городок в провинции Деръа, который 10 лет назад, еще в начале сирийского кризиса, был одним из центров антиправительственного мятежа, разоружается.

Махмуд Барадан в прошлом - учитель физкультуры. Сегодня он возглавляет сразу три крупных отряда. Он на этой встрече с представителями сирийских силовых структур и российскими военными - главный от боевиков. Просит пойти навстречу и его просьбам: освободить тех, кого, по мнению оппозиции, незаконно задержали спецслужбы.

"Мы очень благодарны российской помощи в урегулировании этого конфликта, мы надеемся, что Россия будет постоянно и непрерывно участвовать в этом", - говорит Барадан.

Махмуда и других полевых командиров в Тафасе поддерживали не все. Многие просто боялись разгуливающих по городу боевиков. Еще больше опасались говорить об этом вслух. Тем более что случаев, когда недовольные пропадали без вести или были убиты, тоже не мало.

"Ситуация была тяжелая и мы очень рады, что наконец-то можно установить мир, он нам всем очень необходим, мы сможем жить в безопасности, выходить в поля, заниматься посевной", - говорит старейшина города Тафас Мухтар Табас.

Несколько лет Дамаск неоднократно предлагал оппозиционерам самые разные варианты решения конфликта. От беспрепятственного коридора в Идлиб до отправки за рубеж. Но они не соглашались. Когда казалось, что дипломатические способы исчерпаны и диалог зашел в тупик, к переговорам подключилась российская сторона. В итоге, группировки все же начали сдавать оружие.

Капитуляция без кровопролития, погибших и раненных среди гражданских и военных, разрушенных домов. Этого дня долгие три года ждали не только в провинции. Но, без преувеличения, во всей Сирии. Власти страны и российские военные из центра примирения враждующих сторон сделали все возможное, чтобы урегулировать ситуацию в городе.

И это, говорят в Тафасе, безусловно, прорыв. Махмуд, скорее всего, больше не станет прислушиваться к кураторам из-за рубежа, которые заказывали в Деръа вооруженный конфликт.

"С помощью центра примирения враждующих сторон государственные власти делают все, чтобы этот вопрос решить бескровно", - говорит заместитель руководителя ЦПВС в Сирии Вячеслав Сытник.

Работа российских военных и сирийских властей в Тафасе еще не окончена. Следующий этап переговоров должен решить судьбу боевиков, которые входили в группировки. А изъятое сегодня оружие, какое возможно, приведут в порядок и передадут сирийской армии. Остальное отправят на переплавку.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"