ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предложили запретить быстрые свидания 14 февраля

10:51
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Поиск второй половинки может привести в больничную палату

Во время пандемии коронавирусной инфекции в России стоит отменить все запланированные ко Дню всех влюбленных быстрые свидания, считает замглавы Общeственной пaлаты Лeнoбласти Влaдимир Пeтров. С соответствующим предложением он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Почему зимний насморк лучше перетерпеть
Флористы назвали цветы, которые можно дарить аллергикам

Петров подчеркнул, что День святого Валентина и без того во многом связан с объятьями и поцелуями, что особенно опасно при нынешней эпидемиологической ситуации, передает News.ru. Что касается быстрых свиданий, то на них происходит общение между множеством незнакомых людей, которые являются потенциальными носителями COVID-19.

"Дoстаточно однoго зaраженного, чтoбы вся компания, жeлающая познакомиться, отправилась на больничные койки знакомиться с распорядком госпиталя", - заявил общественник.

Он призвал главу Минздрава ввести дополнительные ограничения на проведение публичных мероприятий, приуроченных к 14 февраля. Также Петров посоветовал россиянам знакомиться в Сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Быстрое свидание
Быстрое свидание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.