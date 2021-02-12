"Искажение психики": назван самый опасный тренд в интимной жизни россиян

Его популярность связывают с эпидемией нарциссизма

Преподаватель Международной академии сексологии, член профессионального объединения врачей-сексологов Елена Малахова рассказал о тревожном тренде, который все чаще проявляется в интимной жизни россиян. Это девиантная форма отношений, при которой партнеры наблюдают за сексуальной изменой друг друга.

"Совокупность садомазохизма и группового секса, где существуют разные сценарии. Например, когда муж отдает супругу "в аренду" другому мужчине, наблюдает за ними или смотрит видео процесса", - приводит слова Малаховой информагентство "Москва".

Популярность тренда эксперт связала с эпидемией нарциссизма в мире.

"Феномен связан с искажением психики", - уточнила специалист.

По ее словам, многие люди росли в травмирующих условиях, что потом сказалось на их интимной жизни. Речь идет об отыгрывании психологической травмы, во время которого партнеры меняются ролями.

Малахова подчеркнула, что подобные психические расстройства нужно лечить, а легализовывать такой сценарий ни в коем случае не следует.

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