Назначен новый глава Пенсионного фонда

Максим Топилин покинул свой пост

Как сообщила пресс-служба правительства России, премьер-министр страны Михаил Мишустин освободил от должности главы Пенсионного фонда Максима Топилина.

Руководителем ПФР назначен Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования.

На посту главы ФСС Кигим провел почти восемь лет. До этого он два раза избирался президентом Всероссийского союза страховщиков. Также новый руководитель ПФР одно время занимал должности президента Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.

О назначении нового председателя ФСС будет сообщено дополнительно, уточнили в кабмине.

Ранее депутат Государственной думы и глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три способа повысить пенсии граждан страны. По его словам, это отмена налоговых льгот для экспортеров сырья, увеличение взносов в ПФР для богатых россиян и срезание непрофильных расходов Пенсионного фонда.

Как стало известно 1 февраля, по поручению президента Владимира Путина кабмин подготовил и направил в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров.

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