В Белоруссии назвали возможную дату встречи Путина и Лукашенко

Она имеет шансы состояться уже весьма скоро

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться уже довольно скоро.

"Такая встреча планируется, прорабатывается в данный момент, готовятся соответствующие материалы. Скажем так, в конце февраля", - приводит слова министра ТАСС.

Макей выразил уверенность, что президентам будет о чем поговорить. На повестке дня, отметил глава ведомства, будут вполне конкретные вопросы, связанные с углублением интеграции между странами.

В четверг в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил, что Россия была и будет основным экономическим партнером и стратегическим союзником Белоруссии.

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