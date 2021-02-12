Лавров: Россия готова к разрыву с Евросоюзом

Исход ситуации зависит от того, будут ли новые санкции против Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью журналисту Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". В ходе беседы главу внешнеполитического ведомства спросили, готова ли Москва разорвать отношения с Евросоюзом.

"Мы исходим из того, что мы готовы. Если еще раз увидим, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", - ответил министр.

Лавров добавил, что Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но готовыми надо быть ко всему.

"Хочешь мира - готовься к войне", - заключил дипломат.

Ранее на этой неделе Лавров отметил, что некоторые страны Запада пытаются сделать так, чтобы Россия стала для них удобной площадкой для продвижения интересов в сфере политики и экономики. По словам министра, Москву хотят сделать "послушной".

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