Бледанс рассказала об аферах Давы из-за Бузовой

Блогер финансово проигрывает бывшей возлюбленной

Эвелина Бледанс прокомментировала разрыв Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Она заявила, что хорошо относится к блогеру и не хочет верить в то, что он мог поднять руку на девушку.

"Я очень хорошо отношусь к Даве, он очарователен, талантлив, пластичен и в теле, и в душе. Но если он поднимал руку, то, конечно, мы перечеркиваем все его хорошие качества. Не хочу верить в такой прозаичный финал. Оля бы не стала шутить такими вещами", - сказала Бледанс.

Она назвала Манукяна "парнем с большими амбициями", поскольку долгое время рядом с ним была "самая крутая и обсуждаемая девушка России". При этом актриса отметила, что у блогера часто не хватало денег на шикарные подарки для возлюбленной, из-за этого ему не раз приходилось влезать в различные аферы, передает СтарХит.

"Подумайте, когда парень с большими амбициями хочет пробиться куда-то, когда рядом с ним самая крутая девушка России — а он еще с восточными кровями — он должен выступить красиво, дарить подарки. Но что делать, если нет возможности? Влезать в аферы, что-то выкручивать, вымучивать", - добавила актриса.

Ранее Манукян похвастался "пополнением в семействе" - щенком лабрадора. Блогер попросил у подписчиков совета, как назвать питомца. Бледанс в шутку предложила кличку Бузя.

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