В России за сутки выявили 15089 заболевших коронавирусом

Выздоровели 20720 человек
В России за минувшие сутки выявили 15089 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4042837.
Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2139. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1134 человек, в Подмосковье - 842.
Выздоровел за сутки 20720 человек. Скончались 507 заболевших.
За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3559142 человека. Общее число умерших достигло 79194.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 106 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 643718 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"