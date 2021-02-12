В Москве возобновилось заседание по делу о клевете Навального на ветерана

Свою вину он не признает

Бабушкинский суд Москвы рассматривает дело Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. К зданию суда блогера доставили из СИЗО, передает "ТВ Центр".

За ходом процесса уже традиционно приехали понаблюдать представители иностранных дипмиссий, в том числе сотрудники посольств прибалтийских республик. Также на слушания аккредитовались более 10 зарубежных СМИ.

В июне прошлого года блогер разместил в соцсетях ролик с участием Игната Артеменко. На видео ветеран выразил мнение по поводу изменений в Конституцию. Под роликом Навальный оставил комментарии, порочащие честь и достоинство участника Великой Отечественной.

Блогер вину не признаёт. Ему грозит наказание в виде штрафа или обязательные работы.

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