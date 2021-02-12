Нарышкин заявил о регулярных сигналах по террористической угрозе

У спецслужб достаточно опыта, чтобы защитить страну

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что российские спецслужбы регулярно получают сигналы о планах террористов на территории страны.

"У российских спецслужб, силовых структур накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла", - приводит слова Нарышкина ТАСС.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что запрещенная в России террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам" готовит боевиков для совершения терактов на несанкционированных акциях в различных городах страны.

Как уточняли источники, отбираются в том числе граждане соседних с Россией государств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"