ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нарышкин заявил о регулярных сигналах по террористической угрозе

10:48
  • пятница
  • 12 февраля 2021

У спецслужб достаточно опыта, чтобы защитить страну

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что российские спецслужбы регулярно получают сигналы о планах террористов на территории страны.

В Дагестане обезврежена группа террористов
ФСБ показала видео задержания террористов в Калужской области

"У российских спецслужб, силовых структур накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла", - приводит слова Нарышкина ТАСС.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что запрещенная в России террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам" готовит боевиков для совершения терактов на несанкционированных акциях в различных городах страны.

Как уточняли источники, отбираются в том числе граждане соседних с Россией государств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.