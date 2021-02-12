Жители Дальнего Востока выстроились в очереди за льготными авиабилетами

Улететь в Москву можно всего за 10 тысяч рублей

Продажа субсидированных авиабилетов стартовала сегодня на Дальнем Востоке. Теперь они доступны не только льготным категориям граждан, а всем жителям региона. За минимальную цену в Москву можно улететь из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана. Поездка обойдется всего в десять тысяч рублей.

8 часов утра, а в авиакассах уже в разгаре рабочий день. ​Старт продаж субсидированных билетов до Москвы снова вызвал ажиотаж. Люди ожидают своей очереди и в офисе и на улице.

— Мы караулим уже несколько дней, с 5 утра тут. Списки были, и согласно спискам вот заходили.

Эта программа перевозок - новая. Купить билет по сниженной стоимости могут все без каких-либо ограничений. Главное условие - постоянная регистрация в регионе. Продажи открылись сегодня во всех городах Дальнего Востока.

"Программа распространяется на перелеты в эконом-классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, ​Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана ​ в Москву и обратно", - объясняет пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

10 тысяч 200 рублей - стоимость субсидированного билета в одну сторону. Ольга давно планировала провести отпуск с семьей в Москве. ​ Покупает билеты на трех человек, и говорит, что выгода ощущается.

Забронировать билет можно по телефону, у официальных агентов авиакомпании. Или купить на сайте, самостоятельно, загрузив все необходимые документы, значительно сэкономив еще и время.​ Но, большинство пассажиров все-таки отправляются в кассы.

На время продажи субсидированных билетов офисы компании усилили дополнительными сотрудниками, к тому же работают они теперь с 6 утра до 23:30, но очередь все равно продвигается достаточно медленно, ведь на оформление одного пассажира ​ уходит до 15 минут.

Желающих навестить в столице родственников, друзей, или съездить по делам - тысячи. Волонтеры советуют не сидеть в офисе, а взять талон и позвонить, чтобы узнать, не подошла ли очередь.

Немного в недоумении и те, кто раньше покупал льготные билеты за 7 тысяч рублей: ​пенсионеры,​ молодые люди до 23 лет, многодетные семьи.​ Специалисты поясняют, что это другая программа. А летом субсидированные билеты будут продавать и другие перевозчики.

Доступные авиаперелёты - один из важнейших вопросов для жителей региона. Его не раз обсуждали на "Прямой линии" президента. Сейчас на субсидии правительство выделило 5 миллиардов рублей. Программа будет действовать до конца этого года.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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