Центральную Россию накрыл рекордный снегопад

Снег будет идти несколько дней

Балканский циклон накрыл Центральную Россию. Метели сразу в нескольких регионах. По прогнозам, снегопады будут идти несколько дней. В Тульской области вдоль трасс развёрнуты пункты обогрева. В Москве ожидается рекордное количество осадков. На улицы столицы вывели более десяти тысяч единиц уборочной техники.

В Москву пришел балканский циклон, который несет сильнейший снегопад, какого здесь не было три года. И то, что горожане увидели за окном в пятницу утром, – только увертюра. К основному представлению небесной канцелярий. В течение пятницы и субботы, по прогнозам синоптиков, в Москве выпадет до 35 сантиметров снега.

Чтобы противостоять снежному апокалипсису в городе, мобилизованы 60 тысяч дорожных рабочих, дворников и кровельщиков, задействованы свыше 13 с половиной тысяч единиц техники. Около сотни мобильных и стационарных снегоплавильных пунктов.

К непогоде в западной части России заранее подготовились спасатели. В Тульской области на трассах "Крым" и "Дон" развернуты 6 пунктов обогрева, где можно выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны или просто переждать, пока вдоль дорожного полотна не пройдут грейдеры.

"Будьте осторожны и внимательны в связи со сложившимися погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайной ситуации и происшествий незамедлительно сообщайте в единую дежурную службу по телефону 101, 01 и 112", - говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области (по антикризисному управлению) полковник внутренней службы Игорь Сазонов.

В Новосибирской области, где столбик термометра с начала недели не поднимается выше минус 20, на трассах усилены патрули. Особое внимание – к пассажирским автобусам и даже военному транспорту.

"Осуществляется проверка автомобилей, которые убывают за переделы города. Проверяются документы, наличие теплых вещей и работоспособность отопителя салона, чтобы в салоне было тепло и никто из военнослужащих не получил обморожение", - говорит инспектор ДПС ВАИ Дмитрий Елисов.

Кадры из магаданского аэропорта облетели соцсети. Мощнейший боковой ветер развернул самолет, заходивший на посадку. Но опытные пилоты сумели выровнять лайнер – заход на второй круг не потребовался, все пассажиры здоровы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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