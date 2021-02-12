В Москве открылась выставка о злодеяниях нацистов на оккупированных территориях

Экспозиция состоит из трёх частей

"Ни меры, ни названья, ни сравненья" - такая выставка открылась сегодня в еврейском музее и центре толерантности в Москве. Проект, посвященный Великой Отечественной войне, рассказывает о тотальном уничтожении населения на оккупированных нацистами территориях.

Экспозиция состоит из трёх частей. Одна из них посвящена судьбам пленных, две другие - сожжённым деревням и разрушенным городам. Особое внимание уделили и блокаде Ленинграда. Среди экспонатов - вещи детей, уникальные фотографии и кинохроника. Есть кадры массированной бомбардировки Сталинграда и Мурманска. Представлены и данные расследований последних лет.

"Ведётся работа по уточнению потерь советского народа в годы ВОВ. И есть планы создания мемориала, посвященного жертвам геноцида советского народа на оккупированных территориях, геноцида со стороны фашисткой Германии", - сообщил глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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