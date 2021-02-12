ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылась выставка о злодеяниях нацистов на оккупированных территориях

14:46
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Экспозиция состоит из трёх частей

"Ни меры, ни названья, ни сравненья" - такая выставка открылась сегодня в еврейском музее и центре толерантности в Москве. Проект, посвященный Великой Отечественной войне, рассказывает о тотальном уничтожении населения на оккупированных нацистами  территориях.

Экспозиция состоит из трёх частей. Одна из них посвящена судьбам пленных, две другие - сожжённым деревням и разрушенным городам. Особое внимание уделили и блокаде Ленинграда. Среди экспонатов - вещи детей, уникальные фотографии и кинохроника. Есть кадры массированной бомбардировки Сталинграда и Мурманска. Представлены и данные расследований последних лет.

"Ведётся работа по уточнению потерь советского народа в годы ВОВ. И есть планы создания мемориала, посвященного жертвам геноцида советского народа на оккупированных территориях, геноцида со стороны фашисткой Германии", - сообщил глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Выставка "Ни меры, ни названья, ни сравненья" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Выставка "Ни меры, ни названья, ни сравненья" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Выставка "Ни меры, ни названья, ни сравненья" в Еврейском музее и центре толерантности
Выставка "Ни меры, ни названья, ни сравненья" в Еврейском музее и центре толерантности
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.