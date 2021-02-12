В ООН рассказали, с кем на самом деле воюет Украина

И потакает этому Германия и Франция

Соучастниками преступлений Киева в Донбассе назвал Францию и Германию постпред России при ООН. Василий Небензя выступил на заседании Совбеза, посвящённом шестой годовщине подписания Минских соглашений. Встреча прошла по инициативе нашей страны. Украина не хочет выполнять свои обязательства и списывает всё на некую агрессию Москвы. Западные союзники ей в этом потакают.

Это онлайн-заседание Совбеза ООН собралось по инициативе России. Шесть лет назад были подписаны Минские соглашения. Но их реализация сегодня уже не просто "хромает". Киев даже не скрывает: свою часть обязательств выполнять не хочет.

"Обеспечено ли помилование и амнистия путем введения в силу Украиной закона, запрещающего преследование лиц, участвовавших в конфликте на Донбассе? Это пункт пятый минских договоренностей. Идет ли диалог о модальности будущих выборов и режима самоуправления Донецкой и Луганской областей? И, наконец, самое главное. Проведена ли Конституционная реформа на Украине? Принято ли законодательство об особом статусе Донецка и Луганска?" – задавал вопросы постпред России в ООН Василий Небензя.

От ответов на эти вопросы, подчеркивает Небензя, и зависит мир в Донбассе. Но вместо диалога с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона продолжает обстрелы. От них уже после июльской договоренности о прекращении огня в регионе погибло 92 человека. Но Запад, говорит российский постпред, уже не просто закрывает на это глаза, а, по сути, потворствует действиям Киева.

"Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта и вопреки фактам потакает ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", - заявил Небензя.

Так, в декабре 2020 года представители Берлина и Парижа уклонились от участия в неформальной встрече Совбеза ООН с представителями Донецкой и Луганской народных республик. А теперь привычно пытаются возложить всю ответственность за внутриукраинский конфликт на Москву.

"В Будапештском меморандуме первый пункт гласит: Российская Федерация подтверждает свою приверженность независимости Украины. Украина отнеслась с доверием к выполнению Россией этого обязательства и спустя 20 лет заплатила за это очень большую цену. Но я сегодня внимательно слушал выступление постпреда, и у меня такое впечатление сложилось, что это Украина вторглась в Россию. А не наоборот!" – заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

"Россия не брала на себя обязательства по Будапештскому меморандуму принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли своего населения. Но давайте сейчас оставим в стороне Будапештский меморандум. Кристоф играл понятиями, кто кого оккупирует. Россия ли оккупировала Украину или может быть - саркастически вопрошал он - Украина Россию. На этот вопрос есть простой ответ. Украина оккупировала Украину. К сожалению, к сожалению. И ведет войну на своей собственной территории", - парировал Небензя.

Россия, подчеркивает Небензя, продолжает настаивать на выполнении комплекса Минских соглашений, альтернативы которому спустя 6 лет - все еще не нашлось.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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