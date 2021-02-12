Жертвами столкновения 130 машин в США стали шесть человек

ДТП произошло из-за гололеда
Шесть человек погибли, 65 пострадали в крупном ДТП в американском штате Техас. Столкнулись более 130 машин. ЧП произошло на одной из центральных магистралей рано утром по местному времени, передает "ТВ Центр".
По предварительной версии, водители не справились с управлением на скользкой дороге. Цепочка из машин растянулась почти на километр. Легковые автомобили оказались зажаты фурами. Пассажиров и водителей эвакуировали спасатели.
Пресса сообщила, что шоссе не обработали противогололёдными реагентами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"