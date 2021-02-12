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Жертвами столкновения 130 машин в США стали шесть человек

12:05
  • пятница
  • 12 февраля 2021

ДТП произошло из-за гололеда

Шесть человек погибли, 65 пострадали в крупном ДТП в американском штате Техас. Столкнулись более 130 машин. ЧП произошло на одной из центральных магистралей рано утром по местному времени, передает "ТВ Центр".

По предварительной версии, водители не справились с управлением на скользкой дороге. Цепочка из машин растянулась почти на километр. Легковые автомобили оказались зажаты фурами. Пассажиров и водителей эвакуировали спасатели.

Пресса сообщила, что шоссе не обработали противогололёдными реагентами.

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