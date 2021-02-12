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Россиянин решил застраховаться от несчастной любви, но получил отказ

11:55
  • пятница
  • 12 февраля 2021

В страховой объяснили, что не знают, как оценивать ущерб

В Перми мужчина обратился в страховую компанию с просьбой застраховать его от несчастной любви. Свое пожелание он отнес к программе страхования от несчастных случаев и болезней.

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Страховщики пермяку отказали, объяснив это отсутствием точного определения "несчастной любви". "Страхование - сложная отрасль, требующая тонкой настройки. Все без исключения страховые компании взвешенно оценивают риски, тщательно изучают вероятность и частоту наступления страхового случая. Любовь - это та часть нашей жизни, которую сложно оцифровать", - заявили в страховой компании.

При этом в мире есть практика страхования от неразделенных романтических чувств. К примеру, в Англии от несчастной любви застрахованы порядка 200 человек, но чем страхуемый младше, тем более высокий взнос он платит. А в США желающие получить подобную страховку платят по 60 центов в неделю, покинутый получает компенсацию. В Китае страхуют любовь - если пара оформит брак через три года с момента оплаты страхового взноса, ее ждет денежное вознаграждение или ценный подарок, передает РИА Новости.

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