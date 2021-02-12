Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Буддийская община страны из поколение в поколение передает духовные традиции, отметил президент

На сайте Кремля опубликовали поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина по случаю наступления Нового года по лунному календарю.

"Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой", - написал глава государства.

Российский лидер отметил, что буддийская община страны из поколение в поколение передает духовные традиции предков и бережно их хранит. Эти устои, подчеркнул президент, уникальны и самобытны, они содержат просветительские инициативы, обогащая общественную жизнь.

В связи с праздником Путин пожелал всем, кто его отмечает, здоровья, счастья и благополучия.

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