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Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

11:30
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Буддийская община страны из поколение в поколение передает духовные традиции, отметил президент

На сайте Кремля опубликовали поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина по случаю наступления Нового года по лунному календарю.

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"Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой", - написал глава государства.

Российский лидер отметил, что буддийская община страны из поколение в поколение передает духовные традиции предков и бережно их хранит. Эти устои, подчеркнул президент, уникальны и самобытны, они содержат просветительские инициативы, обогащая общественную жизнь.

В связи с праздником Путин пожелал всем, кто его отмечает, здоровья, счастья и благополучия.

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