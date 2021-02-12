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ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

11:24
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Сейчас их допрашивают следователи

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет провели совместную операцию, в ходе которой были задержаны два участника вторжения в Дагестан в 1999 году, передает РИА "Новости". Уточняется, что злоумышленники были членами банды Шамиля Басаева и Хаттаба.

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"Сформирована неопровержимая доказательная база, подтверждающая участие в данном преступлении уроженцев и жителей Ставропольского края: Терекбаева Ахмета, 1968 года рождения, и Авезова Арифуллы, 1971 года рождения" - сказано в сообщении.

Задержанным будут предъявлены обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Сейчас боевики находятся у следователя.

С 1999 по 2020 год, отметили в СК, к срокам до 19 лет приговорены более 80 участников нападения на Дагестан. Дела некоторых участников закрыты из-за смерти фигурантов.

В прошлом июне ФСБ задержала двух членов банды Басаева, причастных к нападению на российских военных. Еще двоих подозреваемых задержали в октябре.

Банды Басаева и Хаттаба вошли в Дагестан с территории Чечни в августе 1999 года. Они заняли ряд сел. К середине сентября федеральным войскам удалось выбить боевиков с территории республики.

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