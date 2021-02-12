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От коронавируса в Москве вылечились еще 3184 человека

11:43
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Госпитализировано 762 пациента

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции обновил данные о количестве выздоровевших в Москве. Там сообщили, что столичные врачи вылечили еще 3184 пациента. Общее количество поправившихся в городе достигло 865100.

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"Подтвержден 2139 новых случаев заражения, госпитализировано 762 человека, скончались 63 пациента", - уточнили в штабе.

При любых симптомах ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача, вновь призвали специалисты.

Всего в России за минувшие сутки выявили 15089 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших - 4042837.

Выздоровели за сутки 20720 человек. Скончались 507 заболевших. За весь период пандемии в стране от коронавирусной инфекции вылечились 3559142 человека.

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