Топалов рассказал о своем видении отношений

Он признал, что идеальных пар не бывает

Влад Топалов рассказал о своем представлении о искренних отношениях между влюбленными. По мнению певца, не существует "идеальных" пар.

"У всех свои заморочки. У всех. Нет "идеальных" пар. Нет "идеальных" характеров. Не бывает с первого взгляда и на всю жизнь каждый день невероятная любовь, романтика, секс, цветы, падения к ногам и тому подобное. Не бывает. Но бывает желание идти навстречу. Желание идти вместе вперед", - написал музыкант в своем инстаграме.

Он добавил, что мужчина и женщина должны хотеть вместе строить "свой" мир и поддерживать друг друга. В таком случае преодоление каждой жизненной трудности будет вызывать большую радость.

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