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ВВП Великобритании установил антирекорд

12:04
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Пандемия подкосила экономику Соединенного Королевства

Согласно распространенному Национальной статистической службой Соединенного Королевства отчету, в 2020 году сокращение ВВП Великобритании составило 9,9%. Это самое большое падение с 1920 года, передает ТАСС.

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Причиной эксперты называют пандемию. Она дважды приводила к введению общенациональных карантинов. В результате экономическая активность резко сократилась.

Вместе с тем в декабре британская экономика продемонстрировала рост на 1,2%. Это означает, что удалось избежать двойной рецессии - первой с 1970-х годов. Тогда сокращение ВВП происходило дважды в течение двух кварталов подряд.

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