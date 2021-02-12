ВВП Великобритании установил антирекорд

Пандемия подкосила экономику Соединенного Королевства

Согласно распространенному Национальной статистической службой Соединенного Королевства отчету, в 2020 году сокращение ВВП Великобритании составило 9,9%. Это самое большое падение с 1920 года, передает ТАСС.

Причиной эксперты называют пандемию. Она дважды приводила к введению общенациональных карантинов. В результате экономическая активность резко сократилась.

Вместе с тем в декабре британская экономика продемонстрировала рост на 1,2%. Это означает, что удалось избежать двойной рецессии - первой с 1970-х годов. Тогда сокращение ВВП происходило дважды в течение двух кварталов подряд.

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