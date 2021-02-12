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В Норвегии для защиты от COVID-19 рекомендуют надевать на лицо сразу две маски

12:51
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Предлагается совмещать ношение медицинской маски и тканевой

В Норвегии специалисты системы здравоохранения рассматривают возможность ввести рекомендацию по ношению сразу двух масок одновременно для более эффективной защиты от коронавирусной инфекции.

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"Американское исследование показывает, что надетые одна поверх другой две маски могут обеспечить большую безопасность от заражения коронавирусной инфекцией. Норвежские власти в сфере здравоохранения рассматривают возможность введения такой рекомендации", - сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

Помощник главы норвежского директората по здравоохранению Эспен Роструп Накстад признал, что его скептическое отношение к такой идее пропало после ознакомления с результатами соответствующего американского исследования.

"Этот метод может дать значительный эффект в том случае, если одна маска надета не совсем правильно, поэтому может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмет нижнюю, медицинскую, чтобы под нее не проникала инфекция", - заявил Накстада.

По его словам, те маски, которые чаще всего используются для защиты от COVID-19, недостаточно эффективны из-за отсутствия полной герметичности.

Накстад добавил, что институт общественного здравоохранения рассмотрит новые рекомендации и примет решение, нужно ли рекомендовать жителям Норвегии носить две маски – обычную медицинскую и тканевую поверх нее.

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