В Норвегии для защиты от COVID-19 рекомендуют надевать на лицо сразу две маски

Предлагается совмещать ношение медицинской маски и тканевой

В Норвегии специалисты системы здравоохранения рассматривают возможность ввести рекомендацию по ношению сразу двух масок одновременно для более эффективной защиты от коронавирусной инфекции.

"Американское исследование показывает, что надетые одна поверх другой две маски могут обеспечить большую безопасность от заражения коронавирусной инфекцией. Норвежские власти в сфере здравоохранения рассматривают возможность введения такой рекомендации", - сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

Помощник главы норвежского директората по здравоохранению Эспен Роструп Накстад признал, что его скептическое отношение к такой идее пропало после ознакомления с результатами соответствующего американского исследования.

"Этот метод может дать значительный эффект в том случае, если одна маска надета не совсем правильно, поэтому может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмет нижнюю, медицинскую, чтобы под нее не проникала инфекция", - заявил Накстада.

По его словам, те маски, которые чаще всего используются для защиты от COVID-19, недостаточно эффективны из-за отсутствия полной герметичности.

Накстад добавил, что институт общественного здравоохранения рассмотрит новые рекомендации и примет решение, нужно ли рекомендовать жителям Норвегии носить две маски – обычную медицинскую и тканевую поверх нее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"