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Количество одобривших "Спутник V" стран выросло до 26

12:14
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Сегодня к ним присоединились Черногория, а также Сент-Винсент и Гренадины

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, прошла регистрацию в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

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"Таким образом, общее количество стран, одобривших применение вакцины "Спутник V", достигло 26. Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована вакцина", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным в научном журнале The Lancet данным, эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Ученые подтвердили, что препарат полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Массовая вакцинация продолжается в России с 18 января. По данным от 10 февраля, первый компонент "Спутника V" получили около 2,2 миллиона человек, оба компонента - более 1,7 миллиона.

Во вторник спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в Европе Витянис Андрюкайтис заявил, что вопрос использования странами "Спутника V" нельзя смешивать с политикой. Вместо этого необходимо думать о том, как обеспечить население эффективными препаратами.

Как прежде сообщили в РФПИ, заявка на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе была отправлена еще в январе. Канцлер Германии Ангела Меркель называла поступающие о российском препарате данные "хорошими".

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