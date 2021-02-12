На складе в Красноярске произошел взрыв

Затем там начался пожар

В региональном управлении МЧС сообщили о пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске на улице Пограничников.

"Произошло частичное обрушение здания. Ранг пожара № 2 из пяти возможных", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На месте ЧП работают 10 единиц техники и 25 человек личного состава.

Площадь пожара не уточняется. По данным МЧС, пострадал один человек.

Вместе с тем прокуратура края заявила, что первоначально на объекте произошел взрыв, затем последовало возгорание. На место выехало руководство прокуратуры района.

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