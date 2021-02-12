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Кремль уточнил планы Путина на вакцинацию от коронавируса

12:50
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Ранее появилась информация, что он привьется ближе к осени

Кремль отреагировал на информацию о том, что Владимир Путин может сделать себе прививку от коронавируса ближе к осени. По словам Дмитрия Пескова, высказывания президента на встрече с главными редакторами российских СМИ были неверно изложены.

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"Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях президентом. Поэтому в целом [журналист газеты "Коммерсантъ" Андрей] Колесников неверно изложил", - сказал пресс-секретарь президента, добавив, что Путин сам сообщит, когда решит поставить вакцину.

Накануне газета "Коммерсантъ" опубликовала статью с пересказом встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ. В материале говорится, что президент заявил о намерении сделать прививку ближе к осени.

Песков также сообщил, что Кремль принял решение поделиться со СМИ некоторыми заявлениями президента, которые он сделал на встрече. По его словам, опубликованы будут наиболее интересные высказывания главы государства. Сделать это Кремль планирует в пятницу вечером, пишет "Интерфакс".

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