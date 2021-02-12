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Общественная палата Москвы обсудит установку памятника на Лубянской площади

13:21
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Памятник Дзержинскому предложили вернуть на первоначальное место

Комиссия московской Общественной палаты во вторник, 16 февраля, приступит к обсуждению необходимости установки памятника на Лубянской площади в центре столицы. Об этом рассказал зампредседателя городской Общественной палаты Алексей Венедиктов.

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Ранее несколько блогеров и писателей обратились к властям Москвы с просьбой вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому. Под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов и руководство "Офицеров России".

"Во вторник (16 февраля) собираю, в том числе и по этому вопросу, комиссию Общественной палаты нашей, потому что это все-таки центр Москвы. Мы пригласили туда главного архитектора Москвы [Сергея Кузнецова], руководителя комиссии по монументальному искусству [при Мосгордуме Игоря Воскресенского] поговорить, а нужна ли такая "вертикаль", доминанта на площади. Для меня очевидно, что нужна, но хочется послушать и затем направить свое заключение, там, в мэрию", - сообщил Венедиктов.

По его словам, в данном вопросе есть ряд важных аспектов, при обсуждении которых нужно учитывать мнение жителей Москвы.

Памятник перенесли в 1991 году, сейчас он находится в "Музеоне" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.

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