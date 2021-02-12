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Песков назвал здоровье Путина "отменным"

12:46
  • пятница
  • 12 февраля 2021

График прививок президента Кремль не раскрывает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет раскрывать график прививок Владимира Путина, но на самочувствие глава государства в любом случае не жалуется.

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"У президента, тьфу-тьфу, отменное здоровье, а как раз прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Это все, что я вам могу сказать", - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что в ходе встречи в главными редакторами российских СМИ Путин обозначил сроки, в которые намерен сделать прививку от COVID-19. По словам специального корреспондента издания Андрея Колесникова, это произойдет в конце лета или в начале осени.

В России на сегодняшний день одобрено применение двух вакцин - это "Спутник V" от центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". На подходе третий препарат - "КовиВак", разработка центра Чумакова.

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