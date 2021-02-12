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В Кремле объяснили слова Лаврова про разрыв отношений России и ЕС

13:02
  • пятница
  • 12 февраля 2021

Эти заявления необходимо оценивать в контексте, отметил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание министра иностранных дел страны Сергея Лаврова о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом.

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"Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом. Но если Евросоюз пойдет по этому пути (введения санкций с риском для российской экономики), то тогда да, мы будем готовы, потому что надо быть готовыми к худшему", - уточнил кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что средства массовой информации подают новость со словами Лаврова без контекста. О том, что Россия будет сама инициировать прекращение диалога с ЕС, речи не идет, заключил Песков.

Ранее в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" Лавров сказал, что Россия не будет иметь дел с Евросоюзом, если "еще раз увидит, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для экономики".

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