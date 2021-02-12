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Водителям объяснили, как подготовиться к поездке в снегопад

14:01
  • пятница
  • 12 февраля 2021

В метель на дорогах возникает много аварийных ситуаций

Сильные морозы и метель в Москве могут представлять серьезную угрозу для столичных водителей. Как подготовить автомобиль к таким погодным условиям, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

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Для начала эксперт посоветовал автомобилистам оставить машину и воспользоваться общественным транспортом. Если такой возможности нет, то нужно проверить, чтобы была залита незамерзающая жидкость, четко работали все электрические части автомобиля. Важно, чтобы водитель был уверен перед поездкой, что машина полностью исправна.

Двигатель стоит медленно разогревать в движении, а во время поездки соблюдать положенную дистанцию и правила дорожного движения.

Также, если поездка обещает быть долгой, в машине должны быть тёплые вещи, керогаз, запас еды и термос, передает RT.

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