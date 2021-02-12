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Лавров: Запад не видит проблем с детьми на акциях протеста

13:25
  • пятница
  • 12 февраля 2021

По итогам митингов в России возбудили 90 уголовных дел

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявил, что страны Запада считают приемлемым участие детей в несогласованных с властями протестных акциях.

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"Это, как принято говорить, как об стенку горох. Запад этого не видит", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что детей к участию в незаконных митингах призывали сторонники блогера Алексея Навального.

"По их мнению, если дети хотят пойти, то в этом нет ничего такого. Значит, они становятся частью гражданского общества", - объяснил министр.

Несогласованные акции прошли в ряде российских городов в конце января и начале февраля. По их итогам было возбуждено 90 уголовных дел - в том числе о нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен проведением несанкционированных протестов. Подобная активность должна жестко пресекаться, отметил спикер.

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