Путин лично поздравил академика Дедова с юбилеем

Ученый отмечает 80-летие

О развитии генетики и отечественной школы эндокринологии, известной далеко за пределами нашей страны, говорили сегодня в Кремле. Владимир Путин встретился с создателем Национального центра эндокринологии академиком Иваном Дедовым, за плечами которого - прорыв в области лечения опасных болезней. Учёному с мировым именем исполнилось 80 лет. Президент поздравил его с юбилеем.

В свои восемьдесят Иван Дедов как всегда подтянут и полон энергии. Дни рождения он обычно встречает на посту. Однако сегодня, конечно, особый день - юбилей, с которым его и поздравил президент.

Владимир Путин: "Только за последние годы, я посмотрел, за последние три года под вашим руководством подготовлено 1500 врачей, сотни ординаторов, аспирантов, кандидатов наук, докторов наук. Удивительно! У вас целая школа".

Иван Дедов: "Да, спасибо большое".

Путин: "Вам спасибо большое".

А ведь на заре свой карьеры Иван Дедов мог стать и музыкантом, и хирургом. Но в итоге избрал эндокринологию. В то время, кстати, это направление было практически не развито. А люди, больные сахарным диабетом, например, часто страдали от осложнений и погибали. Эту ситуацию Ивану Дедову удалось переломить, выведя эндокринологию в России на высочайший уровень. Причем, как взрослую, так и детскую.

"Вот сами можете видеть, насколько изменилось лечение сахарного диабета. Насколько оно стало более комфортным. А с клинической точки зрения гораздо более эффективным, безусловно", - говорит заведующий детским отделением сахарно диабета Дмитрий Лаптев.

И все это тоже во многом благодаря работе Ивана Дедова. К примеру, еще тридцать лет назад из детей-диабетиков, у которых пошло осложнение на глаза, выстраивались очереди. Сегодня эта проблема решается безоперационно. Кроме того, в центре, который возглавляет Иван Дедов, уже научились определять предрасположенность человека к сахарному диабету, фактически остановившись в шаге от того, чтобы сделать этот недуг излечимым.

"То есть мы можем сейчас точно определить людей, которые предрасположены к диабету. Это не значит, что он на сто процентов заболеет, но мы потом за ними должны наблюдать. И на стадии, когда уже начинаются иммунопатологические процессы. На этой стадии можно будет вмешиваться. Я думаю, что современная медицина и наш центр в первую очередь готовы к тому, что мы научимся вмешиваться на этой стадии, когда еще нет сахарного диабета", - говорит научный руководитель института детской эндокринологии Валентина Петеркова.

Людям с этим заболеванием особенно сложно пришлось сейчас, когда мир охватила пандемия ковида. И сахарный диабет стал одним из осложняющих факторов. Но специалистам-эндокринологам под руководством Ивана Дедова удалось оперативно разработать специальные методики перевозки и, самое главное, лечения таких пациентов.

Дедов: "Мы предложили, как вести больных сахарным диабетом, какие лекарства нужны, как убрать эту генерацию эритроцитов, которые уже заблокированы. Здесь наши подходы по сравнению, скажем, с пульмонологами, они немного шире, они глубже. Но они принимаются нашими коллегами".

Путин: "Иван Иванович, но это в значительной степени благодаря в том числе таким людям, как вы, ваши коллеги. Я вас ещё раз поздравляю с Днём рождения".

Дедов: "Спасибо большое".

Путин: "Спасибо вам большое".

За особые заслуги перед государством и народом президенту "Национального медицинского центра эндокринологии" Ивану Дедову сегодня присвоено звание Героя Труда.

Александр Панюшкин, Егор Миронов, "ТВ Центр", Москва.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"